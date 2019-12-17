Москва, , 15:04 — REGNUM В ноябре 2019 года немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan возглавил рейтинг самых доходных кроссоверов. Об этом 17 декабря сообщает «Автостат Инфо».

По итогам последнего месяца осени расходы российских автолюбителей на кроссовер Tiguan составили около 8 млрд рублей.

На второй строчке модельного рейтинга доходности разместилась модель Hyundai Creta. Продажи этого авто в ноябре текущего года составили 6398 экземпляров. Доход от реализации этих автомобилей составил 7,2 млрд рублей. Тройку лидеров данного рейтинга замыкает модель Toyota RAV4. По итогам ноября в России был куплен 2451 такой кроссовер на сумму 5 млрд рублей.

Четвёртое и пятое места рейтинга занимают соответственно модели Skoda Kodiaq (2574 ед.; 4,7 млрд рублей) и Toyota Land Cruiser (1345 ед.; 4,3 млрд рублей).

В ноябре этого года затраты россиян на покупку автомобилей класса SUV составили 131,6 млрд рублей. За первые 11 месяцев покупатели затратили на машины этого сегмента 1,25 трлн рублей.

Напомним, компания Volkswagen со своими партнерами в 2020 году планирует вложить более 4 млрд евро в экономику Китая. Из них 40% средств будет направлено на развитие электрокаров.

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