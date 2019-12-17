Салехард, , 14:56 — REGNUM Депутаты Заксобрания ЯНАО рассмотрят законопроект о снижении единого сельскохозяйственного налога с 6% до 5%. Налоговые послабления коснутся около 40 юридических лиц и 9 предпринимателей, сообщил на пресс-конференции заместитель директора департамента экономики ЯНАО Александр Земских.

Кроме того, плательщики единого сельхозналога освобождаются от выплаты налога на имущество и транспортного налога.

По оценкам департамента экономики ЯНАО, выпадающие доходы от налоговых льгот составят 1,4 млн рублей. Как отметил Александр Земских, для бюджета эта сумма небольшая, а для сельхозпроизводителей существенная.