Экономика РФ может ускориться даже без структурных изменений — Орешкин
В России существует возможность «разогнать» совокупный спрос и обеспечить рост экономики даже без структурных изменений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на «открытом диалоге» в Совете Федерации.
«У нас, несмотря на то, что рост несколько восстановился под конец года, это очень невысоко — 1,3%. Инфляция у нас серьёзно замедлилась, в конце года будет 3%, уйдёт ниже 2,5% в первом квартале», — заявил Орешкин.
«Есть определённое пространство для разгона спроса в экономике, и расти мы можем даже без каких-либо структурных изменений — расти на уровне 2%, не меньше», — подчеркнул он.
Орешкин: ослабление мировых темпов роста нанесло удар по экспорту РФ
Сокращение мировых темпов роста негативно отразилось на динамике экспорта России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на «открытом диалоге» в Совете Федерации.
«Это тоже влияет на нас. Если посмотреть показатели нашего экспорта, мы видим, что рост здесь только в реальном выражении 1%, мы видим проблемы с поставками удобрений, продукции обрабатывающей промышленности. Спрос, особенно в Европе, слабее, чем он был раньше», — заявил Орешкин.
Сокращение темпов роста стало общим мировым трендом — Орешкин
Не только Россия, но и многие динамично развивающиеся страны Азии в 2019 году демонстрируют не очень хорошие показатели. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на «открытом диалоге» в Совете Федерации.
«На самом деле если посмотреть, и в азиатских странах в этом году не всё так хорошо, как было последние 5−7 лет. Если посмотреть на Индию, то в Индии два последних месяца отрицательные темпы роста промышленного производства», — заявил Орешкин.
Мировую экономику серьёзно «потрепали» торговые войны и другие обстоятельства, отметил министр.
«В этом году мировая экономика растёт самым слабым темпом с 2009 года, с Мирового финансового кризиса», — подчеркнул он.
«Задевает»: Матвиенко о темпах экономического роста России и Вьетнама
Россия смогла не скатитьсяя в рецессию, но низкие темпы экономического роста неприемлемы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на «открытом диалоге» с министр экономического развития России Максимом Орешкиным в Совете Федерации.
«Вот мы недавно встречались с представителем парламента Вьетнама… Меня вот всё задевает: темпы роста 6−7% ежегодно все последние 10 лет. Объём взаимного товарооборота с Китаем — 120 млрд, с США — 100 млрд, с Евросоюзом — 60 или 80. Не будем называть цифру с Россией», — заявила Матвиенко.
Она отметила, что все с надеждой смотрят на правительство и «ключевое» министерство экономического развития, которое определяет идеологию экономического развития, стратегию экономического развития.
«Безусловно хорошо, что мы не скатились в рецессию. Что всё-таки скромный, но экономический рост прогнозируется по итогам этого года. Но он, конечно, никого не может устроить и нужны неординарные решения», — заявила Матвиенко.
По прогнозу Минэкономразвития, экономический рост в 2020 году лишь незначительно ускорится по сравнению с 2019 годом — до 1,7% ВВП. Прогноз министерства по росту ВВП в 2019 году — 1,3%.
Напомним, что Банк России во второй половине 2019 года пять раз снижал ключевую ставку, которая достигла 6,25% годовых. Последний раз ставка была снижена 13 декабря.