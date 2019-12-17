В России существует возможность «разогнать» совокупный спрос и обеспечить рост экономики даже без структурных изменений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на «открытом диалоге» в Совете Федерации.

«У нас, несмотря на то, что рост несколько восстановился под конец года, это очень невысоко — 1,3%. Инфляция у нас серьёзно замедлилась, в конце года будет 3%, уйдёт ниже 2,5% в первом квартале», — заявил Орешкин.

«Есть определённое пространство для разгона спроса в экономике, и расти мы можем даже без каких-либо структурных изменений — расти на уровне 2%, не меньше», — подчеркнул он.