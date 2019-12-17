Грозный, , 14:55 — REGNUM В Чечне будет создан спелеотуристический комплекс. О планах на реализацию проекта проинформировал министр ЧР по туризму Муслим Байтазиев, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

По его словам на территории республики имеется ряд интересных с точки зрения науки и туризма пещер, в том числе в районе пещерных городов Вилах, Терхи, Ялхорой, пещеры Варзаг-Хьех, гигантской карстовой арки над дорогой Гехи-Галай и других.

С предложением создать спелеотуристический кластер по типу крымской пещеры «Таврида» выступил руководитель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин. Он считает, что на базе уникальной пещеры Шеки-Хьех с сероводородной рекой, можно будет создать уникальный туристический маршрут. Но для этого необходимо проложить четыре километра автодороги в горах и предусмотреть рекреационную инфраструктуру, в том числе оборудование пещеры и обустройство видовых зон в долине реки Шаро-Аргун.

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