Сеул, , 14:51 — REGNUM В Южной Корее оценили эффективность мер по улучшению системы медицинского страхования для всех категорий граждан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в 2018 году, после вступления в силу правительственных мер, уровень страхового покрытия медицинских услуг составил 63,8%, что на 1,1% выше, чем годом ранее.

Отмечается, что при сумме страховых взносов в миллион вон (~$851), граждане смогли вернуть с помощью страховки 638 тыс. вон (~$543), что на 10 тыс. вон (~$8,5), чем в 2017 году.

Уровень страхового покрытия в случае тяжёлых заболеваний, среди которых лейкемия и рак головного мозга, составил 81,2%, а в случае заболеваний детей в возрасте до 5 лет и пожилых людей старше 65 лет — 70%.

Известно, что на улучшение системы медицинского страхования было потрачено 2,4 трлн вон (~$2,04 млрд).