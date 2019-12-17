Москва, , 14:47 — REGNUM «С момента введения США антироссийских санкций Россия активно сокращала долю вложений в американские государственные бумаги. Отчасти это было продиктовано необходимостью снижения потенциальных рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя сложение России в госбумаги США

«Это нужно было сделать на тот случай, если санкции будут расширены на весь финансовый сектор России и у нашего государства могут возникнуть фактические сложности с расчётами в американской валюте.

Отчасти правительство старалось привести структуру наших резервов хотя бы в примерное соответствие структуре нашего внешнеторгового оборота. А основными торговыми партнерами для Росси являются Евросоюз и Китай, но никак не США.

По итогам 2018 года доля США во внешнеторговом обороте России составила всего 3,64%. По доле в российском товарообороте в 2018 году США заняли лишь 7 место. И вряд ли по результатам текущего года ситуация изменится существенно.

С другой стороны, свободные денежные средства надо размещать в какие-то активы. И государственные облигации США в этом плане приносят гораздо больший доход, нежели облигации европейские.

Так что с точки зрения эффективности работы активов именно американские бумаги выглядят предпочтительней. На фоне некоторого улучшения взаимоотношений с США (да, старые санкции пока не отменены, но значительная часть их так и не дошла до конечной реализации, а новые санкции или не вводятся, или носят в основном формальный характер), некоторое увеличение доли американских ценных бумаг выглядит вполне логичным», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года Россия нарастила свои вложения в госбумаги США по отношению на $622 млн до $10,697 млрд.

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