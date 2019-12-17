Владикавказ, , 14:42 — REGNUM Проект консервации завода «Электроцинк», который сгорел в Северной Осетии в октябре 2018 года, разработан и утвержден Ростехнадзором. Об этом сообщили в министерстве промышленности и транспорта республики.

По данным ведомства, в настоящее время уже произведена консервация производственной площадки. При проведении этого мероприятия было уделено особое внимание безопасности окружающей среды и населения, пишет ТАСС. Срок, на который законсервировано производство «Электроцинка», являющееся структурным подразделением Уральской горно-металлургической компании, не определен. Решение о нем должно быть принято акционерами компании.

Напомним, пожар на заводе «Электроцинк» в Северной Осетии произошел 21 октября 2018 года. Работа производства была прекращена, так как выгорели почти полностью самые важные его цеха. В мае 2019 года были расторгнуты договоры с более чем тысячей работников завода. Их трудоустройством озабочены местные власти, однако найти работу удалось лишь 170 бывшим работникам завода.

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