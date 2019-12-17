Красноярск, , 14:41 — REGNUM В Красноярске c нового года проезд в трамваях и троллейбусах подорожает с 19 до 22 рублей за одну поездку.

Уточняется, что новую стоимость проезда определили в краевом министерстве тарифной политики.

Как сообщает портал «Дела.ру», решение о росте цены за проезд вступит в силу не ранее 5 января 2020 года.

Издание напомнило, что в феврале текущего года в столице Красноярского края проезд в автобусах подорожал с 22 до 26 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Петербурга намерены увеличить тариф на проезд в метро.