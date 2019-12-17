Москва, , 14:39 — REGNUM В ноябре текущего года в странах Евросоюза был реализован 291 новый автомобиль бренда Lada, что на 20,5% меньше, чем в ноябре 2018 года. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей.

Падение продаж машин Lada в ЕС происходит уже третий месяц подряд. Всего за одиннадцать месяцев текущего года в Европейском союзе было реализовано 4523 экземпляра моделей Lada, что на 7,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года.

Падение продаж машин отечественного бренда в ЕС связано с тем, что в этом году руководством АвтоВАЗа было принято решение о прекращении поставок машин Lada в Европу. Это решение было связано с введённым осенью 2018 года стандартом Euro 6d-TEMP, который требует больших вложений в модернизацию мотора.

Напомним, с января по ноябрь текущего года в РФ было реализовано 326,65 тыс. машин компании АвтоВАЗ. Это на 0,6% больше, чем в прошлом году.

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