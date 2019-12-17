Симферополь, 17 декабря 2019, 14:38 — REGNUM Шесть крымских промышленных предприятий получили на модернизацию в 2019 году почти 30 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 17 декабря сообщил первый заместитель министра промышленной политики Крыма Константин Равич.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году промышленным предприятиям Крыма пообещали субсидии для защиты авторских прав и товарных знаков.
Читайте ранее в этом сюжете: Крымским предприятиям оплатят защиту авторских прав и товарных знаков