Симферополь, , 14:38 — REGNUM Шесть крымских промышленных предприятий получили на модернизацию в 2019 году почти 30 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 17 декабря сообщил первый заместитель министра промышленной политики Крыма Константин Равич.

«Самая большая выданная предприятиям в этом году субсидия — на модернизацию производства, создание новых производств и повышение их энергоэффективности. Её получили шесть предприятий, общая сумма составила 29 млн рублей», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году промышленным предприятиям Крыма пообещали субсидии для защиты авторских прав и товарных знаков.

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