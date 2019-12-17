Москва, , 14:35 — REGNUM Российское Министерство энергетики положительно оценивает ход переговоров Газпрома с украинским «Нафтогазом» о транзите газа с 2020 года. Об этом сообщил 17 декабря журналистам замглавы Минэнерго Анатолий Яновский в кулуарах конференции Ростехнадзора в Москве.

По его словам, переговоры с украинской стороной идут хорошо. Компании наладили интенсивный диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Газпрома и «Нафтогаза» провели 13 декабря в Вене переговоры о сотрудничестве в газовой сфере, они продлились более четырех часов. На 19 декабря намечены трёхсторонние переговоры по газу в Брюсселе, сообщил бывший замглавы Еврокомиссии (ЕК) по Энергосоюзу Марош Шефчович.

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