Сеул, , 14:36 — REGNUM Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco завершила процесс приобретения 17% южнокорейской компании Hyundai Oilbank. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Hyundai Heavy Industries.

По их словам, компания получила первые 1,3 из 1,8 трлн вон (~$1,1 млрд из ~$1,53 млрд) от продажи акций дочерней компании.

Напомним, что 28 января 2019 года представители Hyundai Heavy Industries и Aramco подписали инвестиционное соглашение, в рамках которого нефтяная компания Саудовской Аравии приобретет 19,9% акций дочернего предприятия Hyundai Oilbank стоимостью 1,8 трлн вон.

В соответствии с соглашением, Saudi Aramco приобрела 17% акций, оставшиеся 2,9% остаются в качестве колл-опциона.

Известно, что нефтяная компания Саудовской Аравия стала вторым по величине акционером Hyundai Oilbank, после Hyundai Heavy Industries, у которой находится 74,1% акций.

Отметим, что в настоящее время Saudi Aramco также владеет 63% акций южнокорейской нефтяной компании S-OIL.

Как сообщили в Hyundai Heavy Industries, средства, вырученные с продажи акций, будут направлены на улучшение финансовой структуры и строительство новых предприятий.

Колл-опцион — финансовое соглашение между двумя сторонами, одна из которых является покупателем, а вторая — продавцом данного типа опциона, одна из форм биржевого опциона наряду с пут-опционом. Колл-опцион даёт право (но не обязательство) покупателю опциона купить в будущем оговоренное количество ценных бумаг или другого базового актива по установленной в контракте цене в течение ограниченного срока или отказаться от такой покупки