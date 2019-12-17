Минск, , 14:29 — REGNUM «Меня интересуют особенно те производства, которые на слуху уже не первый год, но так и не начали работать или работают очень слабо. Тема для всех понятна, поэтому давайте без лишних слов и страданий, стенаний, заклинаний определяться, что будем делать дальше, особенно с несколькими предприятиями, которые должны давно работать и приносить прибыль», — заявил Александр Лукашенко 17 декабря, выступая на совещании по реализации проблемных инвестиционных проектов.

Лукашенко сообщил, что ранее удавалось ежегодно сохранять обоснованный уровень инвестиций в экономику Белоруссии. Он подчеркнул: «Вкладывая деньги в экономику, мы ориентировались прежде всего на то, чтобы появлялись и развивались традиционные предприятия, которые основаны на переработке сырья, которое имеется в наличии в нашей стране. Если деревообработка — это лес. Если цемент и прочее — значит, соответствующее сырье в своем большинстве присутствует в Белоруссии, не надо ехать за тридевять земель».

«Впервые в истории независимой Белоруссии организовано производство линейки легковых автомобилей. Также впервые мы реализуем масштабный биотехнологический проект по производству аминокислот», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Отметим, что на самом деле в Белоруссии налажена сборка китайских автомобилей. До этого собирались американские и иранские автомобили, а также были попытки производства легковушек на базе БелАЗ.

В ходе совещания президент констатировал, что запланированные бизнес-планами показатели не достигнуты: «Более того, ввод в промышленную эксплуатацию отдельных новых производств, которые давно должны работать и приносить прибыль, вообще остановлен».

Лукашенко отметил, что правительство к концу года подготовило предложения об оказании очередной государственной поддержки, поинтересовавшись, почему вложение значительных средств по отдельным проектам оказалось малоэффективным и какие решения приняты для стабилизации работы предприятий.

«Что сделано новым правительством по запуску производств на новых предприятиях, в которые вложено немало кредитных ресурсов? Что необходимо предпринять для исключения просчетов?» — спросил он.