Москва, , 14:21 — REGNUM На зимние каникулы уходит московское автопредприятие Renault. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Длительность коллективного отпуска составит 14 дней — с 18 декабря по 31 декабря включительно.

Отмечается, что во время каникул на предприятии будут внедрены дополнительные технические улучшения. Так, например, на заводе установят новый беговой стенд.

«Приостановка конвейера на время отпуска учитывается при планировании производства, формировании склада готовой продукции и запчастей, а также их логистики», — отметили в автокомпании.

Благодаря такой организации производства в период коллективного отпуска и новогодних праздников дилеры компании будут обеспечены необходимым количеством машин и запчастей.

Напомним, в декабре текущего года в «Renault Россия» был назначен новый директор по связям с общественностью. Им стала Оксана Вершинина. Она будет отвечать за обеспечение эффективных внешних и внутренних коммуникаций компании. Вершинина будет подчиняться генеральному директору Renault РФ Яну Птачеку.

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