Хомс, Сирия, , 14:03 — REGNUM Россия восстановила работу единственного в Сирии завода по производству химудобрений, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«В рамках инвестиционного контракта по восстановлению и модернизации химического комбината в Хомсе, рассчитанного на 40 лет, в работу предприятия планируется вложить $200 млн», — сказал находящийся с рабочим визитом в Сирии Борисов.

По его словам, на восстановленном заводе, который не работал из-за боевых действий, работают 1,5 тыс. человек. В настоящее время ведется замена устаревшего оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Алеппо, который был практически полностью разрушен за годы войны в Сирии, возобновил работу крупный завод по переплавке металла.

По оценкам президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада, восстановление инфраструктуры в стране, разрушенной за годы войны, может стоить порядка $400 млрд. На это потребуется как минимум десять-пятнадцать лет, добавил он.

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