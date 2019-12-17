Ижевск, , 14:02 — REGNUM В Удмуртии на льготное лекарственное обеспечение будет выделен 1 млрд рублей. Бюджет программы увеличился на треть — на 313 млн рублей. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Основные усилия будут направлены на обеспечение лекарствами детей. Бречалов призвал незамедлительно обращаться в ответственные структуры и «к нему лично» в случае, когда необходимые препараты не выписывают или они отсутствуют на складе.

Кроме того, правительству и минфину республики поручено предусмотреть 100-процентное финансирование на лекарственное обеспечение детей в возрасте до 3-х лет и детей из малообеспеченных семей до 6 с половиной лет. На эти цели дополнительно выделят 21 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ко второму чтению законопроекта о бюджете Удмуртии на 2020 год расходы минздрава республики увеличены на 1 млрд рублей, из которых 640 млн рублей направят на программу лекарственного обеспечения.