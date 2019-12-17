Симферополь, , 14:04 — REGNUM Промышленные предприятия Крыма получат субсидии для защиты авторских прав и товарных знаков. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 17 декабря заявил первый заместитель министра промышленной политики Крыма Константин Равич.

«У нас будет новая субсидия в 2020 году — на возмещение затрат, связанных с правовой охраной средств индивидуализации. Это защита авторских прав, товарных знаков и наименования мест происхождения товаров», — отметил Равич.

В целом, по его словам, в 2020 году планируется выдача четырёх субсидий на 75,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики сообщили, что в Крыму не хватает средств на модернизацию промышленных производств полуострова.

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