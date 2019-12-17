Москва, , 14:02 — REGNUM На начало первого полугодия текущего года в России было зарегистрировано 881 тыс. автомобилей немецкого автопроизводителя Opel. Об этом 17 декабря сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

При этом на указанную дату в РФ было 871,8 тыс. легковых и 9,2 тыс. легких коммерческих машин (сегмент LCV) марки Opel.

Среди самых покупаемых легковушек — модель Astra. В начале второго полугодия в нашей стране насчитывалось 356 тыс. таких авто, что составляет чуть более 40% всех автомобилей Opel в России. Кроме того, в РФ насчитывается 99,7 тыс. экземпляров автомобилей Vectra и 92,8 тыс. единиц Corsa.

В сегменте легких коммерческих авто самой покупаемой Opel оказалась модель Combo — 4,4 тыс. единиц. На втором месте находится модель Vivaro. Она представлена в РФ 3,4 тыс. автомобилями. Остальные 1,4 тыс. машин компании — это модель Movano.

Напомним, в середине декабря текущего года немецкая автокомпания Opel возобновила продажи своих машин в России. В автосалонах страны уже появились вседорожники Opel Grandland X и Zafira Life.

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