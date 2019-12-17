Сеул, , 13:57 — REGNUM В Южной Корее приняли решение увеличить объём средств на борьбу с африканской чумой свиней (АЧС) в 2020 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

По их словам, в 2020 году на борьбу с АЧС будет выделено 308,3 млрд вон (~$262,4 млн), что на 20,5% больше, чем в текущем году.

Известно, что 96,3 млрд вон (~$81,9 млн) будет выделено на профилактические препараты и специальное оборудование, 75 млрд вон (~$63,8 млн) — на компенсации, 58,4 млрд вон (~$49,7 млн) — на профилактические мероприятия и 54,6 млрд вон (~$46,4 млн) — на вакцинацию скота.

Кроме того, в бюджет включены расходы на мониторинг свиноводческих хозяйств, установку специальных ограждений, покупку 293 тепловизионных камер, развертывание лабораторий, создание специальных центров.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезньсвиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человекаафриканскаячумасвинейопасности не представляет.