Эр-Рияд, , 13:54 — REGNUM Кредитное соглашение между Киргизией и Саудовским фондом развития подписала министр финансов республики Бактыгуль Жээнбаева, сообщили в пресс-службе минфина.

Отмечается, что кредитное соглашение касается реконструкции Иссык-Кульской кольцевой автодороги. В министерстве также дали пояснение по поводу дресс-кода министра, которая присутствовала на официальных мероприятиях в черном длинном платье.

В минфине напомнили, что традиции Саудовской Аравии предписывают женщине носить платье-абайю, а Жээнбаева с уважением относится к культуре и традициям принимающей стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15−17 декабря президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил с официальным визитом Саудовскую Аравию. В состав киргизской делегации также вошла министр финансов республики Бактыгуль Жээнбаева.

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