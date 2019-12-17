Элиста, , 13:48 — REGNUM Жители Калмыкии наращивают долги за электроэнергию — в пресс-службе «Калмэнергосбыт» 17 декабря сообщили о снижении платёжной дисциплины населения в ноябре и увеличении текущей задолженности на 1,2 млн рублей.

Общая задолженность бытовых абонентов 13 районов республики перед региональным гарантпоставщиком с начала года выросла на 2 млн рублей и достигла 25,7 млн рублей, уточнили в пресс-службе энергокомпании.

В девяти из 13 районов Калмыкии уровень оплаты за электроэнергию бытовыми абонентами составляет менее 100%, в антилидерах — Сарпинский район (97,06%). Полностью расплачиваются с энергетиками жители только четырёх районов республики.