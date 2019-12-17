Бишкек, , 13:45 — REGNUM Объем кредитного портфеля банковского сектора Киргизии в январе — сентябре 2019 года составил 142,9 млрд сомов (около 128 млрд рублей млрд рублей) и увеличился с начала года на 11,7%. Об этом говорится в материалах национального банка республики.

Больше всего займов киргизстанцы получили на развитие торговли — 37,1 млрд сомов (33,2 млрд рублей), что больше прошлогоднего показателя на 6,2%.

На втором месте оказались кредиты на сельское хозяйство — 27,7 млрд сомов (24,8 млрд рублей), увеличение на 16,9%. На третьем месте расположились кредиты на иные цели — 23 млрд сомов (20,6 млрд рублей), увеличение на 12,4%.

Затем следуют потребительские кредиты — 16,2 млрд сомов (14,5 млрд рублей) и увеличение на 17,9%, кредиты на ипотеку — 14,2 млрд сомов (12,7 млрд рублей) и увеличение на 15,6%, а также кредиты на строительство — 13,5 млрд сомов (12,1 млрд рублей) и увеличение на 19,1%.

Замыкают список кредиты на промышленность — 11,2 млрд сомов (10 млрд рублей), что меньше прошлогоднего показателя на 2,9%.