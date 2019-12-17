Берлин, , 13:44 — REGNUM В ноябре 2019 года продажи легковых машин в Европе составили около 1,2 млн машин, что на 4,5% больше прошлогоднего результата. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

По данным АСЕА, европейский авторынок показывает положительную динамику уже третий месяц подряд. В ассоциации связывают это с низкой базой 2018 года, которая была из-за вступления в силу новых правил сертификации машин WLTP в ЕС.

Всего с января по ноябрь текущего года продажи машин в Европе составили 14,5 млн единиц, что на 0,3% меньше, чем год назад.

Согласно обзору АСЕА европейского автомобильного рынка за ноябрь 2019 года, наибольшее количество машин среди автопроизводителей в Евросоюзе было продано немецкой компанией Volkswagen. За месяц автопроизводитель реализовал в Европе 149 192 автомобиля. Это на 9,3% больше, чем в прошлом году.

Вторую строчку в марочном рейтинге занимает французский автопроизводитель Renault с результатом 79 822 автомобиля. Здесь по сравнению с прошлым годом наблюдается рост в 11,3%. Тройку лидеров замыкает немецкая компания Mercedes-Benz — 76 003 автомобиля (-1,2%).

На четвёртом и пятом местах соответственно автомобили брендов Peugeot (74 427 ед.) и Ford (73 969 ед).

Напомним, в ноябре текущего года автолюбители РФ купили 144 тыс. единиц новых легковых автомобилей (без учета LCV). Этот результат позволил нашей стране занять пятое место по количеству проданных новых легковушек в Европе.

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