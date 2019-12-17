Киев, , 13:33 — REGNUM Заявление премьер-министра Гончарука о том, что стоимость газа для населения Украины этой зимой зависит от результатов переговоров с Россией — «это чистый развод», заявил сегодня, 16 декабря, эксперт по энергетике Валентин Землянский.

Эксперт уточнил, что это «чистый развод» от Гончарука и главы «Нафтогаза» Коболева.

«Никакой привязки к транзиту нет, если цена установлена административно. Точно так же кабмин мог установить ее в сентябре на уровне 6 грн за кубометр, а не 8 грн за кубометр, как они себе «нахороводили» с января по апрель», — отмечает Землянский.

ИА REGNUM напоминает, что Гончарук заявил — если Россия и Украина не подпишут договор о транзите российского газа, то его цена для населения Украины вырастет, но до предела, заданного компанией НАК «Нафтогаз».

В конце ноября кабинет министров Украины принял решение о введении гарантированной цены на газ для населения на уровне 8 тыс. гривен за тысячу кубических метров, что, как заявили в правительстве, позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа.

«У нас полное понимание с компанией «Нафтогаз», и мы договорились о том, что на период отопительного сезона мы эту цену точно обеспечим», — сказал тогда Гончарук.