Нальчик, , 13:30 — REGNUM Кабардино-Балкария получит более 785,8 млн рублей в качестве гранта в 2020 году. Эти денежные средства являются поощрением за работу высших органов власти региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.

Распоряжение о выделении гранта подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Кабардино-Балкария оказалась в числе 50 субъектов России, которые отмечены за наилучшие показатели эффективности деятельности высших должностных лиц регионов в 2019 году.

Данный многомиллионный грант будет направлен на реализацию социальных задач и проектов в сфере экономики.

Стоит отметить, что Кабардино-Балкария была названа также в числе трех субъектов РФ, наряду с Крымом и Москвой, которые достигли наилучших показателей по оценке работы региональных и муниципальных управленческих команд субъектов РФ в 2019 году. Республике в качестве поощрения постановлением правительства РФ выделена сумма в размере 120 млн рублей.

Среди субъектов-соседей по округу в списке поощренных оказались также Чечня, получившая грант в размере 107 млн рублей, Дагестан — 85 млн рублей, Ставропольский край — 67 млн рублей, Ингушетия — 62 млн рублей и Северная Осетия — 40 млн рублей.