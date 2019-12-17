Москва, , 13:28 — REGNUM Любой инвестор, будь то частный, хедж-фонд или Минфин РФ, следует главному правилу в этом вопросе — сохранить и приумножить. Поэтому, увеличивая вложения РФ в американские бумаги, данные активы рассматривались не как отдельные, а как элемент общего портфеля, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель, комментируя сложение России в американские бонды.

«На данный момент, видимо, инвестиции в облигации США являются надежнее, чем другие активы. Нельзя сказать, что Россия отказалась от дедолларизации, стоит посмотреть какие были вложения в эти бумаги ранее — в 2010 году более $176 млрд, даже в прошлом, 2018 году объём составлял более $47 млрд.

Сейчас объём инвестиций в американские облигации вырос менее, чем на миллиард, и в сумме составляет чуть больше $10 млрд. Это может для физического лица быть неподъёмной суммой, но для государства — увеличение вложений на $622 млн — это менее 1% всех инвестиций.

Например, в 2018 году — $47 млрд составляли 50% всего портфеля этих бумаг, значит, надо полагать, инвестиции в ценные бумаги примерно оцениваются в $90−100 млрд.

И только 10% на конец 2019 года составляет общая сумма американских облигаций в российском портфеле. Поэтому ничего не будет, ни на какие сегменты экономики это не повлияет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в октябре 2019 года нарастила свои вложения в американские госбумаги по отношению к состоянию на сентябрь на $622 млн до $10,697 млрд.

Читайте также: Россия нарастила вложения в госдолг США почти до $10,7 млрд