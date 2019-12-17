Сеул, , 13:31 — REGNUM С 2022 года в Южной Корее начнут фиксировать сокращение численности экономически активного населения (в возрасте от 15 до 64 лет). Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад министерства труда.

Согласно опубликованным данным, сокращение экономически активного населения будет связано с низкой рождаемостью и старением общества.

Согласно данным статистической службы страны, численность населения старше 15 лет увеличивается, однако темпы роста ежегодно сокращаются. Тем не менее численность населения в возрасте от 15 до 64 лет, напротив, сокращается, а темпы роста продолжают увеличиваться.

В 2018 году численность экономически активного населения в стране составила 25,51 млн человек, однако к 2028 году данный показатель опустится до 24,81 млн человек. При этом уровень экономической активности увеличится с 69,3% в 2018 году до 72,6% в 2028 году.