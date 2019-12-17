Бишкек, , 13:26 — REGNUM Товарооборот между Киргизией и Свердловской областью России по итогам января — сентября 2019 года достиг $100 млн (6 млрд 255 млн рублей), что на 34% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом стало известно в ходе встречи консула Руслана Бийбосунова с губернатором Евгением Куйвашевым, передает пресс-служба МИДа.

Участники переговоров обсудили перспективы сотрудничества между республикой и российским регионом, а также киргизско-российскую межрегиональную конференцию и заседание киргизско-свердловской комиссии по координации торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, которые пройдут в начале 2020 года.

Также консул и губернатор рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности киргизских трудовых мигрантов и предпринимателей в Свердловской области, в том числе проблемы их регистрации и заключения трудовых договоров с работодателями.