Киев, , 13:17 — REGNUM За последние годы на Украине было потрачено очень много средств, чтобы добывать больше собственного газа, но в итоге этого не произошло, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук вечером 16 декабря, выступая в эфире одного из телеканалов Украины.

Гончарук уточнил, что речь идет о деятельности государственной компании «Укргаздобыча» — дочерней компании «Нафтогаза Украины». Нынешние власти страны внимательно изучают деятельность руководства «Укргаздобычи» чтобы понять, что пошло не так.

«Затраты были значительно больше (чем обычно), но они не оправдались… Почему так произошло, мы сейчас разбираемся, пытаемся получить ответ — это просто ошибка чья-то, или просто менеджмент, руководство этой компании вело себя неправильно… может, был какой-то умысел и мы придем к выводу о том, что это следствие некого условного негативного воздействия», — сказал Гончарук.

По его словам, при сделанных затратах Украина должна была добывать значительно больше газа за последние годы, чем это удается сейчас.

Он обратил внимание, что у частных компаний добыча топлива постоянно растет. В итоге пока что, резюмировал Гончарук, на Украине добывается примерно две трети из того объема, который потребляется, а остальное надо покупать за валюту, что портит торговый баланс страны.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, добыча природного газа на Украине в январе-ноябре 2019 г. составила 18,85 млрд кубометров, снизившись на 1,1% (на 210 млн кубов) по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. При этом «Укргаздобыча» добыла лишь 13,6 млрд кубометров топлива, что на 3,2% меньше, чем в прошлом году, а вот добыча частных компаний увеличилась на 4% и составляет около 4 млрд кубометров.

Предыдущие власти Украины утвердили план, по которому к 2020 году добыча газа госкомпанией «Укргаздобыча» должна была составить 20 млрд кубометров. Однако в феврале нынешнего года на тот момент премьер-министр Гройсман признал фиаско этого плана, обвинив в провале руководителей компании. Он подчеркнул, что на Украине есть достаточно резервов, чтобы полностью обеспечить себя газом.

Также напомним, что резкий рост цены на газ для населения власти объясняли необходимостью инвестировать средства в собственную добычу. Киев обещал, что по мере роста уровня добычи своего газа стоимость энергоносителя будет падать.