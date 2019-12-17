Москва, , 13:15 — REGNUM По итогам ноября в РФ было произведено около 100 тыс. автомобилей, что на 19,5% меньше прошлогоднего уровня. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Всего с января по ноябрь текущего года на автозаводах России было собрано 1,4 млн легковых машин. Это на 2,1% меньше, чем за январь-ноябрь 2018 года.

Стоит также отметить, что производство грузовиков в РФ за отчётный период остается на уровне прошлого года и составил 141 тыс. единиц. Это всего на 0,1% больше, чем год назад. В прошлом месяце в России было произведено 15 тыс. грузовых машин, что также соответствует уровню прошлого года (-0,1%).

Напомним, в ноябре этого года на автопредприятии Toyota в Санкт-Петербурге состоялся официальный запуск производства кроссовера Toyota RAV4 нового поколения. Денежные вложения в модернизацию производства для реализации целей проекта составили 4,8 млрд рублей.

Напомним также, что в ноябре текущего года на вторичном рынке России было реализовано 463,4 тыс. автомобилей, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом из них порядка четверти — это автомобили отечественного бренда Lada.

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