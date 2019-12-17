Кемерово, , 13:09 — REGNUM В Кемеровской области огласили приговор директору компании по производству изделий из бетона, обвиняемому в невыплате зарплаты своим работникам. Подробности дела ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, всего 45-летний предприниматель не выплачивал 105 сотрудникам зарплату с августа 2018 года по март 2019-го. В результате образовался долг в размере 6 млн рублей. Устав ждать, рабочие обратились в полицию.

Суд признал директора виновным по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» и назначил ему штраф в размере 10 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия предприниматель полностью погасил задолженность.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 декабря 2019 года, предприятия Кемеровской области задолжали по заработной плате сотрудникам 251,76 млн рублей. Основная часть суммы долга приходится на угольные компании.

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