Киев, , 13:00 — REGNUM На Украине сложились довольно благоприятные условия для удешевления кредитования бизнеса, заявил вечером 16 декабря в телеэфире премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Гончарук заявил, что главной предпосылкой для удешевления кредитов является достаточно низкий уровень инфляции.

«Инфляция 5,1% — такого давно не было. Такой низкий уровень инфляции позволяет нам говорить о дешевом кредитовании уже в перспективе ближайшего года, уже с весны 2020 г.», — отметил премьер.

По его словам, цель правительства — чтобы весной 2020 г. бизнес мог рассчитывать на получение кредитов под 16% годовых, летом — около 14%, осенью — 12% годовых в гривне.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учетную ставку сразу на два процентных пункта — с 15,5% до 13,5%. Стратегическая цель регулятора — снижение учетной ставки до 8% в конце 2021 года.