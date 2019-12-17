Брюссель, , 12:54 — REGNUM Очередной раунд трёхсторонних консультаций по газу России, Украины и ЕС на министерском уровне состоится 19 декабря. Об этом бывший замглавы Еврокомиссии (ЕК) по Энергосоюзу Марош Шефчович написал 17 декабря в Twitter.

Шефчович отметил, что в ЕС с нетерпением ждут очередных консультаций по газу, которые пройдут в Брюсселе. Ожидается, что он представит Еврокомиссию на встрече с представителями РФ и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шефчович рассказал, что Еврокомиссия «прилагает все усилия» ради обеспечения транзита российского газа через Украину в 2020 году. Он рассчитывал, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский лично договорятся о газовом транзите на саммите «нормандской четвёрки» в Париже.

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