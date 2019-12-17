Вашингтон, , 12:49 — REGNUM По итогам ноября 2019 года в США было продано 1,4 млн новых легковых машин и вседорожников, что на 1% больше результата прошлого года. Об этом сообщается на сайте Focus2move.

С января по ноябрь текущего года американские автолюбители приобрели 15,5 млн единиц новых легковушек и внедорожников. Это на 1,1% меньше прошлогоднего уровня.

Первое место по продажам автомобилей в США занимает General Motors. В ноябре дилеры этой компании продали 235 000 машин.

Вторую строчку списка занимает бренд Toyota. Машины этой компании приобрели 207 857 американских автолюбителей. Тройку лидеров замыкает компания Ford. Машины этой компании купили 190 000 американцев.

Четвертое и пятое места соответственно занимают автомобили компаний Fiat Chrysler Group (176 975 ед.) и Honda (133 952 ед.).

Напомним, в начале декабря министр торговли Соединённых Штатов Уилбур Росс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа всё ещё может ввести тарифы на импортные машины.

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