Усть-Сибирский, , 12:47 — REGNUM Цирковое агентство из Иркутской области будет вынуждено выплатить огромный штраф за правонарушение в сфере оформления трудовых отношений с иностранными гражданами. Как сообщает Усольский городской суд, к работе в цирке в качестве высококвалифицированных специалистов были привлечены четыре гражданина Кении. Однако, как того требует действующее законодательство, агентство не выполнило свою обязанность по предоставлению сведений о выплаченной им заработной плате за третий и четвёртый квартал 2018 года.

В итоге с директора циркового агентства был взыскан штраф в сумме 400 тысяч за каждый выявленный факт правонарушения в сфере оформления трудовых отношений с иностранными гражданами. Как следует из официального сообщения суда, обжаловать данное решение не удалось.