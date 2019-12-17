Сеул, , 12:48 — REGNUM В Южной Корее с января 2020 года заморозят топливные сборы на международные рейсы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей воздушно-транспортной отрасли страны.

По их данным, топливные сборы на международные рейсы останутся на уровне до 34 800 вон (~$29,62) в зависимости от расстояния между городами.

Так например, топливный сбор компании Korean Air будет варьироваться от 4800 вон (~$4,09) до 34 800 вон (~$29,62) в зависимости какое расстояние самолет преодолеет из пункта А в пункт В (от 804,6 км до 16 тыс. км).

Кроме того, с января 2020 года топливные сборы на внутренние рейсы будет сокращены с 4400 вон (~$3,75) до 3300 вон (~$2,81).