Москва, , 12:24 — REGNUM Американские государственные облигации — это наиболее ликвидный и надежный актив в мире. Однако из-за политики данные долговые обязательства не лучший вариант для России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя сложение России в американские бонды.

«Инвестиции Банка России могут быть просто заморожены. Поэтому вложения в американские бонды со стороны России невелики, международные резервы российского ЦБ приближаются к $550 млрд.

В ноябре вложения России в госбумаги США увеличилось до $10,075 млрд, из них $7 млрд — краткосрочные вложения. Крупнейшим держателем американских госбумаг по-прежнему является Япония — сумма вложений $1,16 трлн.

Увеличение вложений России в американские бонды стоит рассматривать в рамках общего управления глобальным портфелем инвестиций», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в октябре 2019 года нарастила свои вложения в американские госбумаги по отношению к состоянию на сентябрь на $622 млн до $10,697 млрд.

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