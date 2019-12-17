Москва, 17 декабря 2019, 12:24 — REGNUM Американские государственные облигации — это наиболее ликвидный и надежный актив в мире. Однако из-за политики данные долговые обязательства не лучший вариант для России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя сложение России в американские бонды.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия в октябре 2019 года нарастила свои вложения в американские госбумаги по отношению к состоянию на сентябрь на $622 млн до $10,697 млрд.
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