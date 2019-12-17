Нижний Новгород, , 12:23 — REGNUM Главам районов Нижегородской области дали сутки на то, чтобы проверить состояние улиц в подведомственных населенных пунктах и отчитаться губернатору. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ региона Андрей Чертков, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«Вам даются ровно сутки на то, чтобы лично объехать район и в среду (18 декабря) представить информацию в министерство ЖКХ по уборке улиц дорожными службами, и управляющими компаниями. Это касается тротуаров, выходов из домов, это касается всех дорог, которые вы обслуживаете», — обратился министр по видеоконференцсвязи с главам муниципалитетов.

К каждому отчету должно быть приложено собственное мнение глав районов по ситуации с уборкой улиц в муниципалитетах. Кроме того, состояние тротуаров и дорог проверят инспекторы.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне качество уборки улиц в регионе обсудили на оперативном совещании в правительстве Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин отметил большое количество жалоб на гололёд, поступивших от граждан. Глава минздрава Александр Смирнов отметил, что накануне число обращений в травмпункты в ряде районов возросло вдвое.

«Всем главам муниципалитетов в ближайшие сутки стоит своими ногами и без коньков пройтись по территориям, оценить качество уборки. Я жду отчет от каждого из глав по результатам личной проверки», — поручил Никитин.

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