Ростов-на-Дону, , 12:22 — REGNUM Ростовская область увеличила объёмы строительства жилья более чем на 12%. По этому показателю Донской регион занимает лидирующие позиции в России, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

В период с января по ноябрь 2019 года на Дону построено 2,24 млн кв. метров жилья, что на 12,2% больше показателя за аналогичный период 2018 года. Как ожидается, к 2024 году Ростовская область увеличит показатель с 2,5 млн кв. метров до 3,5 млн кв. метров в год.

«Всего за пять лет в Ростовской области планируется строительство более 18 млн кв. метров. Основной объём ввода многоквартирного жилья будет приходиться на проекты жилищного строительства в рамках комплексного освоения территорий в городах области, прежде всего — в Ростове-на-Дону», — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Виктор Вовк.

По вводу жилья в России Ростовскую область опережают Москва, Московская область и Краснодарский край.