Москва, , 12:24 — REGNUM Закон о новой системе казначейских платежей и едином казначейском счете Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Речь идёт о том, чтобы возложить на Федеральное казначейство обязанность управлять ликвидностью единого казначейского счета и проводить операции в системе казначейских платежей. В связи с этим, в Бюджетном кодексе предлагается прописать такие понятия, как казначейское обслуживание, единый казначейский счет и временно свободные средства. При этом закон уточняет, что казначейские платежи проводятся с использованием единого казначейского счета, который должен быть открыт в Центробанке РФ.

В частности, через такой счёт Федеральное казначейство будет проводить расчеты публично-правовых образований и юрлиц, которые входят в систему казначейских платежей, с контрагентами, которые обслуживаются в ЦБ.

Закон также уточняет, что на едином казначейском счете могут аккумулироваться средства как из федерального, так и из местных бюджетов, бюджетных учреждений, а также компаний, которые не участвуют в бюджетном процессе.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2021 года.