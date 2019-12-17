Москва, , 12:13 — REGNUM Снижение подоходного налога для малоимущих граждан или отказ от такого снижения — идея, которая заслуживает обсуждения. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

«Ведется в обществе дискуссия периодически о дифференциации подоходного налога, причем не только в сторону повышения на богатых, но и в сторону снижения ставки подоходного налога для малоимущих граждан. Сама по себе идея заслуживает того, чтобы ее обсудить, здесь необходимо взвесить все имеющиеся за и против. Как идея социальной поддержки она интересна, но у государства есть и иные формы социальной поддержки», — заявил Исаев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева («Единая Россия») высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты подоходного налога или льготных условий налогообложения для такой категории граждан. Так, по ее словам, ситуацией могут воспользоваться недобросовестные граждане, которые могли умышленно не работать или сидеть в тюрьме, а затем претендовать на льготную уплату налога.