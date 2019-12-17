Москва, , 12:11 — REGNUM С нового года намерена повысить или проиндексировать заработную плату каждая третья российская компания (32%), показал опрос исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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При этом работодатели будут охвачены не все сотрудники, а выборочно, например, тем, кому давно не поднимали оклады. Четверо из 10 работодателей никому не будут увеличивать зарплату.

Каждый третий работник компаний в России уверен, что повышения зарплаты в 2020 году не будет. Недавно повышали оклад 4%. Мало работают в компании, чтобы рассчитывать на повышение 3% респондентов.

Опрос проведён 1—10 декабря 2019 года в 125 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 500 менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на увеличение заработной платы рассчитывают 42% работающих жителей России.

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