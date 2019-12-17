Киев, , 12:10 — REGNUM Министерство экономики Украины официально обнародовало перечень объектов государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2019—2021 гг., сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего в списке 975 предприятий, крупнейшим из которых является главное химическое предприятие страны — Одесский припортовый завод.

Напомним, что в согласно госбюджету Украины на 2020 г., который уже подписал президент Зеленский, поступления от приватизации в следующем году составят 12 млрд грн.

12 декабря Фонд государственного имущества Украины впервые обнародовал полный перечень всех объектов, подлежащих приватизации. Ведомство уточнило, что в перечне — 187 пакетов акций и единых имущественных комплексов государственных предприятий, 139 объектов незавершенного строительства, 46 объекты социально-культурного назначения и 357 позиций отдельного имущества. Фонд подчеркнул, что реестр включает абсолютно разные объекты малой приватизации по всей территории Украины — в частности, морские порты, заводы и базы отдыха, так и гаражи, столовые и бани.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Украины заявляли, что в госсобственности должно остаться лишь несколько сотен стратегических предприятий из более чем 3 тыс. в настоящий момент.