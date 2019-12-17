Нижний Новгород, , 12:09 — REGNUM По итогам января-ноября сельхозпроизводители Нижегородской области увеличили производство молока на 5%. Всего произведено более 500 тыс. тонн молока, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Губернатор региона Глеб Никитин подчеркнул, что объём господдержки, доведённой до аграриев увеличился по сравнению с прошлым годом на 20% и составил 900 млн рублей.

«При областной поддержке построено и реконструировано 17 животноводческих объектов на 5 тыс. голов крупного рогатого скота. Сельхозтоваропроизводителям компенсирована часть затрат на строительство и реконструкцию животноводческих объектов в размере 320 млн рублей», — отметил Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году увеличили сумму поддержки животноводства из нижегородского областного бюджета на 344,9 млн рублей, или на 33% по сравнению с 2018 годом. Таким образом, всего по этому направлению выделено 1,4 млрд рублей. Кроме того, на 30% увеличили объём поддержки на техническое переоснащение сельского хозяйства.