Москва, , 12:04 — REGNUM Контракт на сумму более 100 млн рублей о поставке иностранному заказчику партии винтовок ORSIS T-5000 исполнил Рособоронэкспорт. Об этом сообщает 17 декабря пресс-служба госкомпании.

Заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Игорь Севастьянов отметил большой интерес со стороны зарубежных партнёров к российским высокоточным винтовкам. Они востребованы в армии, полиции, спецподразделениях.

Он добавил, что с 2017 года проработаны заявки на сумму свыше $150 млн о поставках за рубеж произведенного в РФ гражданского и служебного оружия. Рособоронэкспорт продолжает переговоры о продаже винтовок ORSIS в другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре разработчики высокоточной снайперской винтовки Т-5000 объявили о создании новой модификации — ORSIS-375CT. У оружия существенно увеличена дальность поражения.

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