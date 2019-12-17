Якутск, , 12:01 — REGNUM В Якутске с 20 по 21 декабря пройдёт межотраслевая выставка малого и среднего предпринимательства «БизнесЭкспо-2019», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации министерства предпринимательства Якутии, организатором выступает Центр «Мой бизнес» совместно с ведомством.

На выставке более 60 производителей из 18 районов Якутии представят широкий ассортимент продукции собственного производства — от текстиля и мебели до продуктов питания.

По окончании работы выставки определят победителей в номинациях «Лучший стенд» и «Лучший ассортимент».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Выставочном комплексе Исторического музея в Москве открывается выставка «Русская свадьба», посвященная свадебным традициям.