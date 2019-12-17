Москва, , 11:51 — REGNUM В новом 2020 году на увеличение заработной платы рассчитывают 42% работающих жителей России, показал опрос исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Главные аргументы — это уверенность в своём профессионализме, а также автоматически — в связи с повышением МРОТ.

Чаще уверены в повышении зарплаты с будущего года молодые работники до 24 лет — 57%, реже сотрудники старше 45 лет — 35%.

Опрос проведён 1—10 декабря 2019 года в 125 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 500 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, около половины занятых граждан РФ (43%) готовы повысить свою производительность, если уровень заработной платы увеличится в 1,5−2 раза.

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