Москва, , 11:50 — REGNUM Россельхознадзор призвал Китай усилить контроль за поставляемой в Россию продукцией растительного происхождения, сообщается 17 декабря на сайте ведомства.

Отмечается, что 16 декабря Россельхознадзор провел телефонные переговоры с департаментом карантина продукции животного и растительного происхождения таможенного управления КНР.

«Россельхознадзор сообщил китайской стороне о необходимости усиления внутреннего контроля за продукцией растительного происхождения, отправляемой в Россию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с неоднократными случаями обнаружения карантинных вредных организмов в цитрусовых фруктах и картофеле, поставляемых из Китая.

Напомним, ранее сообщалось, что Россельхознадзор может запретить ввоз в Россию цитрусовых и картофеля из Китая. В этой продукции выявлены вредные организмы.

Отмечалось, что в текущем году в китайских цитрусовых семь раз находили карантинные вредные организмы — восточную фруктовую муху и многоядную муху-горбатку. Дважды в партиях картофеля выявляли вироид веретеновидности клубней и золотистую картофельную нематоду.

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