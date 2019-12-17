Нижний Новгород, , 11:48 — REGNUM Нижегородская санитарная авиация вдвое перевыполнила целевой показатель в этом году. Вертолётами эвакуировано 274 пациента, заявил губернатор Глеб Никитин.

По итогам прошлого года было совершено 77 вылетов, эвакуацию провели в отношении 74 человек.

«Мы видим, что этот вид помощи помогает спасать жизни в ситуациях, которые ранее казались безвыходными», — подчеркнул Никитин.

ИА REGNUM напоминает, работа санитарной авиации была организована в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Специализированным лечебным учреждениям и врачам Нижегородской области предоставлен медицинский вертолет «Ансат». В дальнейшем развитие санавиации продолжилось в рамках национального проекта «Здравоохранение».