Пекин, , 11:48 — REGNUM Розничные продажи потребительских товаров в Китае выросли на 8% за первые 11 месяцев 2019 года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Продажи потребительских товаров в Китае суммарно составили 37,29 трлн юаней (около $5,33 трлн) с января по ноябрь текущего года. За исключением продаж автомобилей, темпы роста продаж за этот период составили 9%.

Розничные продажи в сельских районах выросли на 9%, при этом в городе этот показатель составил лишь 7,9%. Онлайн-продажи продолжили стремительный рост, увеличившись на 16,6% в годовом исчислении до 9,5 трлн юаней.